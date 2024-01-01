TheNewsCrypto

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Bitcoin haber kategorisi, kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve onun blockchain'i ile ilgili haberleri kapsar. Yalnızca Bitcoin ile ilgili her şeye adanmış derlenmiş bir haber bölümü göreceksiniz. BTC fiyat değişiklikleri, Bitcoin piyasa değeri güncellemeleri, Bitcoin ile ilgili son dakika haberleri ve daha fazlası dahil olmak üzere Bitcoin ile ilgili en son gelişmeleri takip edin. TheNewsCrypto 2020'de kuruldu. Haber yayın sitesi, dünya çapındaki yatırımcıları, standart okuyucuları ve finans meraklılarını en son kripto haberleri, tahminleri ve kripto para birimi ve blockchain endüstrisi pazarları konusunda eğitmeye yardımcı oluyor.

Web Sitesi: thenewscrypto.com

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