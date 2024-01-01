The Washington Informer

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Washington Informer, DMV'deki Afrikalı Amerikalılara hizmet veren, siyahi, kadınlara ait bir multimedya haber kuruluşu. Biz üç kuşaktan güçlüyüz; bu, hedef kitlemiz arasında yerleşik bir güven oluşturan 57 yıllık doğru, zamanında, bilinmesi gereken bilgileri sunmamız anlamına geliyor.

Web Sitesi: washingtoninformer.com

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