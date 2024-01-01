The War Horse

The War Horse

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War Horse, ödüllü, kar amacı gütmeyen bir haber odasıdır ve askerlik hizmetinin insan üzerindeki etkisine dair kurşun geçirmez habercilik için en güvenilir kaynaktır. Ekibimiz hesap verme gücüne sahiptir, demokrasimizi güçlendirir ve askerlik hizmetinin gerçek maliyetinin anlaşılmasını geliştirir.

Web Sitesi: thewarhorse.org

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