The Suburban

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Suburban gazetesi, 1 Mart 1963'te Sophie Wollock'un Côte Saint-Luc'taki Davies Bulvarı'ndaki bodrum katında kuruldu. Wollock o dönemde gazetenin haberleri aktarma ve gerçeği kamuoyuna açıklama konusunda tavizsiz davranacağına söz vermişti.

Web Sitesi: thesuburban.com

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