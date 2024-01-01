The Spoon

The Spoon

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Web Sitesi: thespoon.tech

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The Spoon, gıda teknolojisi devrimi hakkında günlük analiz ve raporlama sağlar. Yiyecekleri, yemek pişirmeyi ve mutfağı yeniden keşfetmeye yardımcı olan yenilikçiler, çığır açanlar ve yaratıcılarla konuşuyoruz ve bu konuşmaları röportajlar, derinlemesine analizler, podcast'ler ve video şeklinde size getiriyoruz. The Spoon, geleceğin haritasını birlikte çıkarmak için gıda, cihaz, perakende ve mutfak sektörlerindeki yöneticileri bir araya getiren lider yönetici zirvesi olan Akıllı Mutfak Zirvesi'nin kardeş sitesidir.

Web Sitesi: thespoon.tech

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Spoon ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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