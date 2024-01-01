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The Spoon, gıda teknolojisi devrimi hakkında günlük analiz ve raporlama sağlar. Yiyecekleri, yemek pişirmeyi ve mutfağı yeniden keşfetmeye yardımcı olan yenilikçiler, çığır açanlar ve yaratıcılarla konuşuyoruz ve bu konuşmaları röportajlar, derinlemesine analizler, podcast'ler ve video şeklinde size getiriyoruz. The Spoon, geleceğin haritasını birlikte çıkarmak için gıda, cihaz, perakende ve mutfak sektörlerindeki yöneticileri bir araya getiren lider yönetici zirvesi olan Akıllı Mutfak Zirvesi'nin kardeş sitesidir.

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