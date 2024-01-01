The Shovel
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Web Sitesi: theshovel.com.au
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde The Shovel çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Web Sitesi: theshovel.com.au
Yasal Uyarı: WebCatalog, The Shovel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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