Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

The Shovel, Avustralya'nın hicivli bir komedi haber sitesidir; biraz daha uzun kelimelerle Daily Mail'e gerçekten benzer.

Web Sitesi: theshovel.com.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Shovel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.