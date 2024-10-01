Alternatifler - The Receptionist

Zynq

zynq.io

Ofislerin ve insanların kendi alanlarını kullanmasına, yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir platform. Zynq, dünya çapındaki şirketlere akıllı masa ve oda rezervasyonları, ziyaretçi yönetimi, sağlık ve aşı taramaları, işbirliği araçları ve çok daha fazlası aracılığıyla h...