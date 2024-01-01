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The Probe, Hindistan merkezli bağımsız bir dijital haber platformudur. Ödüllü bir araştırmacı gazetecidir. Probe, gazeteciliğin dört temel alanına odaklanıyor: araştırma, çözümler, etki ve geliştirme. Derinlemesine raporlamayla gerçekleri ortaya çıkarmayı, çözüm odaklı yaklaşımıyla olumlu değişim yaratmayı amaçlamaktadır.

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