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Poke, günlük eziyete bir panzehir sunmayı amaçlayan hicivli ve güncel bir haber kaynağıdır. Yeni İngiliz komedi yeteneğinin keşfini esas alan, Birleşik Krallık siyasetini, dünya haberlerini, televizyon sanatlarını ve kültürünü, bilim ve teknolojiyi, ünlüleri ve sporu kapsayan photoshop öncülüğündeki güncel makaleleri yayınlıyoruz.

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