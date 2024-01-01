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"The Pitch", gerçek kurucuların işlerini risk sermayedarlarına ve melek yatırımcılara tanıtarak finansman sağlamayı amaçladıkları bir startup yatırım podcast'idir. Sunuculuğunu Josh Muccio'nun üstlendiği program, bağış toplama sürecine içeriden bir bakış sunarak gerçek sunumlar, yatırımcı geri bildirimleri ve sonuçlar sunuyor. Dinleyiciler çeşitli startup yolculuklarını takip edebilir ve risk sermayesinin dinamikleri hakkında bilgi edinebilir. Podcast, kurucuların milyonlarca dolar toplamasına yardımcı oldu ve Apple Podcasts, Spotify ve YouTube gibi platformlarda mevcut.

Web Sitesi: thepitch.show

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