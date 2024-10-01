Alternatifler - The Org
Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio (VIZ-ee-oh) (eski adıyla Microsoft Office Visio) bir diyagram oluşturma ve vektör grafik uygulamasıdır ve Microsoft Office ailesinin bir parçasıdır. Ürün ilk kez 1992 yılında Shapeware Corporation tarafından piyasaya sürüldü. 2000 yılında Microsoft tarafından satın alındı.
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite, nerede olurlarsa olsunlar veya nasıl çalışırlarsa çalışsınlar görsel olarak işbirliği yapmak isteyen ekipler için eksiksiz bir platformdur. Sanal beyaz tahta, akıllı diyagram oluşturma ve bulut görselleştirme, kuruluşların ilk fikirlerden başarılı teslimata kadar pl...
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Creately
creately.com
Creately görsel bir işbirliği platformudur. Ekiplerin fikir aşamasından planlama ve uygulamaya aynı görsel alanda geçmesini sağlar. Çeşitli çerçevelere, harita süreçlerine, akışlara veya tüm organizasyonlara görsel olarak fikir ekleyin, teknik mimari belgeleri oluşturun; platformla birlikte gelen 10...
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw, diyagram oluşturma, beyaz tahta oluşturma ve veri görselleştirmeyi kurumsal dostu tek bir çözümde birleştiren birleşik bir görsel uygulamadır. GERÇEK ZAMANLI BİR TAKIM OLARAK PLANLAYIN, UYGULAYIN VE GÖZDEN GEÇİRİN Serbest biçimli beyin fırtınasını diğer görsellerle birleştirmenize olanak ...
Happeo
happeo.com
Happeo, Google Workspace kuruluşları için 1 numara olarak derecelendirilen yapay zeka destekli intranettir. Bilgi kaosuna düzen getirerek, yapılandırılmış bilgi yönetimi sağlayarak ve tek bir ekip olarak bir araya gelerek kuruluşların bağlantıda kaldığı ve verimliliği artırdığı dijital evler yaratıy...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirileb...
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka tek...
Organimi
organimi.com
Organimi, dünya çapında 125.000'den fazla işletmeye yardımcı olan günümüzün bulut tabanlı organizasyon şeması yazılımıdır. Platform, her büyüklükteki işletmenin organizasyonel tasarım, satış ve hesap planlaması, danışmanlık, operasyonlar ve daha fazlasına yardımcı olacak grafik yazılımına erişmesini...
ChartHop
charthop.com
ChartHop, çalışanların ve kuruluşların gelişmesi için kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma misyonundadır. Dinamik bir İnsan Operasyonları Platformu olan ChartHop, içgörüler, uyum ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insan verilerini birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bi...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, öncelikle uzak veya birden fazla konuma dağıtılmış bir iş gücüne sahip şirketlere çalışanların bağlanması için çözümler sağlayan bir abonelik yazılım platformudur. Pingboard'un özellikleri İnsan Kaynakları, Operasyonlar, Dahili İletişim ve diğer üst düzey liderlik profesyonellerinden oluş...
TallyFox
tallyfox.com
TallyFox'un Tallium bilgi yönetimi çözümü, bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak için içeriği düzenler. Tescilli algoritmamız SmartMatchPro, her kişiye uzmanlıklarına, ilgi alanlarına ve eylemlerine göre gerçek zamanlı olarak ilgili uzmanları ve içeriği önerir. Son derece yapılandırılabilir olan Tallium,...
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana, büyüyen şirketlerin personel sayısı harcamalarını takip etmesine, işe alım planları üzerinde işbirliği yapmasına ve gerçek zamanlı olarak yanma tahmini yapmasına yardımcı olan stratejik bir personel sayısı yönetimi platformudur. Günümüzde çoğu büyüyen şirket, çalışan sayısını bağlantısız ...
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces, çalışan verilerinizi, CEO'dan yeni katılana kadar herkesin ekip üyelerini tanımasına ve nereye uygun olduklarını anlamalarına yardımcı olan, dakikalar içinde birinci sınıf bir görsel çalışan dizinine ve kuruluş şemasına dönüştürmenizi kolaylaştırır.
GlassFrog
glassfrog.com
Son teknolojiye sahip web tabanlı bir yazılım paketi olan GlassFrog, çeviklik ve organizasyonel netlikte devrim yaratıyor. Bu yalnızca başka bir araç değil, aynı zamanda işin geleceğine dair bir bakış. Çağdaş insan, proje ve toplantı yönetimi çağına uygun olarak titizlikle hazırlanmış çevik yazılımı...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Aynı hedefleri paylaşan insanların birlikte işbirliği yapmasına izin verin. Şirket genelinde süreçlerinizi kolaylaştırın veya organizasyon şemasından kurtulun. Her şey planlanamaz, bu nedenle duruma anında uyum sağlamanıza izin verin ve yine de birlikte işbirliği yapın.
GoProfiles
goprofiles.io
Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.
Agentnoon
agentnoon.com
Organizasyonel performansı artırmak için organizasyon tasarımı ve iş gücü planlama platformu. Hızlı, kolay ve etkileşimli bir organizasyon tasarımı, iş gücü planlaması ve dinamik insan analitiği aracını kullanarak stratejik karar almayı etkinleştirin.
Knoetic
knoetic.com
DEI, Yıpratma, İşe Alma, Tazminat ve daha fazlasına ilişkin içgörüleri ortaya çıkararak çalışanlarınız için neyin önemli olduğuna dair bütünsel bir görünüm elde edin.
Chartloop
chartloop.com
Chartloop, lider ekiplere satış, işe alım ve iş stratejilerini güçlendirmek için temel organizasyonel zekayı sağlar. Chartloop, hesap eşlemesini desteklemek için otomatik olarak kuruluş şemaları oluşturur.
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory, şirketlerin dijital işyerlerinin verimliliğini artırmalarına yardımcı olacak araçlar geliştiren bir çalışan rehberi şirketidir. Modern çalışan dizini platformumuz, çalışanların iş arkadaşlarını bulmasına, bağlantı kurmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olarak işbirliğini ve...