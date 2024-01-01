The NonProfit Times

The NonProfit Times

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Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ilişkin son dakika haberler ve analizler: hayır kurumları, dernekler, tıbbi gruplar, dini kuruluşlar.

Web Sitesi: thenonprofittimes.com

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