The Local Switzerland

The Local Switzerland

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Web Sitesi: thelocal.ch

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The Local, her ay altı milyon okuyucuyla Avrupa'nın en büyük İngilizce haber ağıdır. Günlük haberler, iş dünyası ve özelliklerin eğlenceli karışımı, siteyi Avrupa'daki yabancı profesyoneller için vazgeçilmez bir okuma haline getirdi.

Web Sitesi: thelocal.ch

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