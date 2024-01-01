Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

The Local, her ay altı milyon okuyucuyla Avrupa'nın en büyük İngilizce haber ağıdır. Günlük haberler, iş dünyası ve özelliklerin eğlenceli karışımı, siteyi Avrupa'daki yabancı profesyoneller için vazgeçilmez bir okuma haline getirdi.

Web Sitesi: thelocal.ch

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Local Switzerland ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.