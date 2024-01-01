The Local Norway

The Local Norway

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Web Sitesi: thelocal.no

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Norveç'ten anadili İngilizce olan gazeteciler tarafından İngilizce yazılmış günlük haberler. Norveç'in en son haber başlıkları, siyaseti, sporu, iş dünyası ve özelliklerinin eğlenceli bir karışımı.

Web Sitesi: thelocal.no

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