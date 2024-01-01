The Local Denmark

The Local Denmark

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Web Sitesi: thelocal.dk

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The Local, her ay altı milyon okuyucuyla Avrupa'nın en büyük İngilizce haber ağıdır. Günlük haberler, toplum olarak önemsediğimiz konuları tanımlayan, toplumun yapıştırıcısıdır. Bize kim olduğumuzu ve oradaki diğer insanların kim olduğunu anlatan hikayeleri bularak, engelleri yıkarak ve bizi birbirimize yakınlaştırarak ulusların özünü yakalıyoruz.

Web Sitesi: thelocal.dk

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