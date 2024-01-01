The Infinite Conversation

Sonsuz Konuşma, makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak Werner Herzog ve Slavoj iek arasında sonsuz bir diyalog oluşturan bir yapay zeka aracıdır. Bu iki figür arasında entelektüel bir tartışmayı simüle ederek özerk bir şekilde konuşma yaratır. İçerik, herhangi birinin gerçek görüşünü yansıtmak yerine tamamen yapay zeka tarafından sentezleniyor. Bu araç, iki düşünürün kendine özgü konuşma kalıplarını ve felsefi eğilimlerini yeniden yaratarak eğlence ve teknolojiyi birleştiriyor ve kullanıcılara sürükleyici ve benzersiz bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, platforma yerleştirilmiş bir oynatıcı aracılığıyla konuşmayı dinleyebilir; bu, tartışmayı oynatmalarına, duraklatmalarına ve tartışma içinde gezinmelerine olanak tanır. Aracın amacı, yapay zekanın insan benzeri konuşma ve düşünce üretme konusundaki yeteneklerini göstermektir ve gerçek dünyadaki herhangi bir kavram veya düşünceye katkıda bulunmayı veya bunları etkilemeyi amaçlamaz. Öncelikle, farklı ve farklı düşünce okullarına dayalı diyalogları yeniden yaratan bir makinenin 'halüsinasyonlarından' keyif almak için ilgi çekici bir fırsat sunuyor.

Web Sitesi: infiniteconversation.com

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