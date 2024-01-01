The GIST

The GIST

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Web Sitesi: thegistsports.com

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GIST, erkek egemen spor endüstrisini sarsan, hayranlara öncelik veren bir spor medya markasıdır. Kadın ve erkek sporlarına eşit yer vererek spor etrafındaki diyaloğu yeniden şekillendiriyorlar. İster haber bültenlerini, podcast'lerini ister sosyal gönderilerini takip edin; eğlenceli, sindirilebilir içerikleri her türden hayrana yöneliktir.

Web Sitesi: thegistsports.com

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