The Daily Mash

The Daily Mash

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Web Sitesi: thedailymash.co.uk

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Daily Mash, sahte makaleler yayınlayan hicivli bir web sitesidir; yani bunların tamamı uydurmadır ve hiçbir şekilde gerçek olarak kabul edilmesi amaçlanmamıştır.

Web Sitesi: thedailymash.co.uk

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