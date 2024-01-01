The Crypto Basic

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Crypto Basic, kripto para biriminin en önemli konularını ele almaya odaklanmıştır. Amaç, kripto para birimine ilişkin temel bilgileri en basit ve ayrıntılı şekilde sunmaktır. Bitcoin, Kripto para birimleri, analizler, incelemeler ve Merkezi Olmayan Finans (defi) ile ilgili en son haberleri ve güncellemelerin yanı sıra ticaret uygulamalarına ilişkin kılavuzları alın.

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