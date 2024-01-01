Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde The Crime Report çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Eksiksiz Ceza Adaleti Kaynağınız. Suç Raporu (TCR), ABD'de ve yurtdışında 21. yüzyıl ceza adaletinin çeşitli zorluklarını ve sorunlarını kapsayan ülkenin tek kapsamlı haber servisidir. TCR, çevrimiçi araştırmacı gazetecilik sitelerinden oluşan Araştırmacı Haber Ağı'nın bir üyesidir.

Web Sitesi: thecrimereport.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Crime Report ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.