The College Fix

The College Fix

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Web Sitesi: thecollegefix.com

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Öğrenci Özgür Basın Derneği, yeni başlayan gazetecilere yardımcı olmak amacıyla deneyimli gazeteciler tarafından yönetilen, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yüksek öğrenim haber web sitemiz The College Fix ile kampüs gazeteciliğini geliştirmek, medyadaki kariyerleri keşfetmek ve kendilerini özgür gazetecilik ilkelerine adamak isteyen gençleri belirlemek ve desteklemek amacıyla üniversite çağındaki yazarlarla çalışıyoruz. toplum.

Web Sitesi: thecollegefix.com

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