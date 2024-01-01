The Brazilian Report

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Brezilya Raporu, Brezilya'daki güncel olaylar hakkında içeriden birinin görüşünü sunmak için benzersiz bir konuma sahip bağımsız bir medya kuruluşudur. Brezilya siyaseti, iş dünyası ve toplumu hakkında dünya çapında İngilizce olarak içeriden bir bakış açısı sunuyor.

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