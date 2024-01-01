The Betoota Advocate

The Betoota Advocate

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Web Sitesi: betootaadvocate.com

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Betoota Advocate, uluslararası, ulusal ve yerel haberler üzerine makaleler yayınlayan Avustralyalı bir hiciv haber sitesi ve dijital medya şirketidir. Site, güncel haber konularına ve daha geniş sosyal gözlemlere komedi havası katıyor.

Web Sitesi: betootaadvocate.com

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