The Architect's Newspaper

The Architect's Newspaper

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Web Sitesi: archpaper.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mimar Gazetesi, mimarlar, tasarımcılar, mühendisler, peyzaj mimarları, aydınlatma tasarımcıları, iç mimarlar, akademisyenler, geliştiriciler, müteahhitler ve yapılı kentsel çevreyle ilgilenen diğer taraflardan oluşan niş bir topluluğa haberler ve iç raporlar sunar.

Web Sitesi: archpaper.com

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