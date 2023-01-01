Alternatifler - Thatch
Gmail
google.com
Gmail, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılar Gmail'e web üzerinden ve e-posta içeriğini POP veya IMAP protokolleri aracılığıyla senkronize eden üçüncü taraf programları kullanarak erişebilir. Gmail, 1 Nisan 2004'te sınırlı bir beta sürümü olarak başladı ve test...
Outlook
microsoft.com
Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail, CERN ve MIT bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın en büyük güvenli e-posta hizmetidir. Açık kaynak kodluyuz ve İsviçre gizlilik yasası tarafından korunuyoruz.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yönetici...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail, şu anda Verizon'un bir yan kuruluşu olan Amerikan şirketi Yahoo! tarafından 8 Ekim 1997'de başlatılan bir e-posta hizmetidir. Dört farklı e-posta planı sunar: üçü kişisel kullanım için (Temel, Artı ve Reklamsız), diğeri ise işletmeler için. Ocak 2020 itibarıyla Yahoo! Mail'in 225 milyon...
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail hesabınızla e-posta gönderebilir, alabilir ve düzenleyebilirsiniz. Aygıtlarınızı iCloud Mail için ayarladığınızda, iPhone, iPad, iPod touch veya Mac bilgisayarınızdaki Mail uygulamasını ya da Windows bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook'u kullanarak da iCloud Mail hesabınıza erişebilirsi...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail, bireylere ve kuruluşlara ücretli e-posta hesapları sunan bir e-posta hizmetidir. Melbourne, Victoria, Avustralya'da yerleşik bir şirket olan Fastmail Pty Ltd tarafından dünya çapındaki müşterilere 36 dilde sunulmaktadır. Şirket, 2010 yılında Opera Software tarafından satın alınmıştır. 26 E...
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex.Mail'i edinin: virüslere ve istenmeyen postalara karşı güvenli koruma, posta sıralama, gerçek kişilerden gelen e-postaların vurgulanması, Yandex.Disk'te ücretsiz 10 GB bulut depolama alanı, güzel temalar.
Titan Email
titan.email
Büyümenize yardımcı olan müşteri odaklı iş e-postası. Titan, müşterilerinizle daha derin, daha anlamlı ilişkiler kurmanıza yardımcı olan ilk iş e-posta paketidir.
mail.com
mail.com
Olması gerektiği gibi e-posta gönderin: ✔ Ücretsiz, basit ve güvenli ✔ Birden fazla posta hesabını herhangi bir cihazdan tek bir yerden yönetin ✔ Bugün kaydolun!
OnMail
onmail.com
OnMail, Edison Mail'in yeni e-posta hizmeti.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Profesyonel alan adı tabanlı Hostinger e-postası ile işletmenizin öne çıkmasını sağlayın.
Tutanota
tutanota.com
Tutanota, uçtan uca şifrelenmiş bir e-posta yazılımı ve ücretsiz barındırılan güvenli bir e-posta hizmetidir. İş modeli, yalnızca bağışlara ve Premium aboneliklere dayalı reklamlar yoluyla para kazanmayı kapsamaz. "einfach.sicher.mailen" hizmetinin sloganı "easy.secure.mailing" anlamına gelir. Mart...
Temp Mail
temp-mail.org
Spam'i postalarınızdan uzak tutun ve güvende kalın; yalnızca tek kullanımlık geçici bir e-posta adresi kullanın! Temp-mail ile kişisel e-posta adresinizi spam'den koruyun.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail, Yahoo'nun bir bölümü olan AOL tarafından sağlanan ücretsiz bir web tabanlı e-posta hizmetidir.
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail, en büyük ücretsiz posta hizmeti, hızlı ve kullanışlı arayüz, sınırsız posta kutusu kapasitesi, spam ve virüslere karşı güvenilir koruma, mobil sürüm ve akıllı telefonlar için uygulamalardır. IMAP, SMS bildirimleri, farklı dillerdeki arayüz ve Mail tasarım temaları üzerinden erişim. Ayr...
IONOS Webmail
ionos.com
Markanızı profesyonel e-postayla oluşturun Gönder tuşuna her bastığınızda adınızla ulaşın; alan adı, 2 GB+ depolama alanı ve daha fazlasını içerir.
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff'ten e-posta hizmeti. Rediff.com (rediff.com olarak stilize edilmiştir) Hintli bir haber, bilgi, eğlence ve alışveriş web portalıdır. 1996 yılında kuruldu.
Disroot Mail
disroot.org
Masaüstü IMAP istemciniz için veya bir Web arayüzü aracılığıyla ücretsiz ve güvenli e-posta hesapları. Disroot, masaüstü istemciniz için veya bir web arayüzü aracılığıyla güvenli e-posta hesapları sağlar. Sizinle posta sunucusu arasındaki iletişim, mümkün olduğunca fazla gizlilik sağlayacak şekilde...
STRATO
strato.de
Strato'dan e-posta hizmetine erişin. Strato AG, merkezi Berlin, Almanya'da bulunan bir internet barındırma hizmeti sağlayıcısıdır.
HEY Email
hey.com
Basecamp'tan yeni, en iyi e-posta.
Burner Mail
burnermail.io
Kimliğinizi korumak ve kişisel e-posta adresinizin satılmasını veya spam edilmesini önlemek için web sitelerine kaydolurken kullanabileceğiniz tek tıklamayla yazılan e-posta adresleri.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
İşletmeler için güvenli posta hesapları. Binlerce KOBİ ve özel kişi web postalarını infomaniak aracılığıyla yönetiyor
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Posta Kutusu yüz milyonlarca kullanıcıya verimli, istikrarlı ve kullanışlı e-posta hizmetleri sağlar. E-posta yoluyla 3G büyük ekleri göndermek ve dosya aktarım istasyonu, takvim, not defteri ve sürüklenme şişesi gibi özel işlevleri deneyimlemek için bilgisayar web sayfalarında, iOS/iPad istemcil...
BT Email
email.bt.com
Sorunsuz e-posta gönderme - Uygulama, e-postanızı göndermenizi, okumanızı ve düzenlemenizi kolaylaştıran anlaşılır, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► güvenli ve reklamsız e-posta gelen kutusu ✓ Çevrimiçi ofis ve bulut depolama ✓ %100 yeşil elektrik ✓ Almanya'da sunucu konumu ✓ ayda 1 euro'dan başlayan fiyatlarla ✓ Şimdi ücretsiz deneyin!
네이버 메일
mail.naver.com
Güvenli giriş için adres çubuğundaki URL'yi ve kilit işaretini kontrol edin! Naver Postası
Zimbra
zimbra.com
Zimbra, mesajlaşma ve işbirliği için açık kaynaklı sunucu ve istemci yazılımı sağlar. Daha fazlasını öğrenmek için https://www.zimbra.com adresini ziyaret edin.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Tarayıcınızdan Webmail'e erişin. E-postanızı kontrol etmenin yanı sıra takviminizdeki, kişilerinizdeki ve yapılacaklar listenizdeki randevuları da yönetebilirsiniz!
Clean Email
clean.email
İhtiyacınız olmayan e-postaların Gelen Kutunuzu temizleyin. O halde temiz tutun. Temiz E-posta, verilerinizi güvende tutarken ve gizliliğinize saygı gösterirken, okunmamış ve istenmeyen e-postalarla aşırı yüklenen posta kutunuzu daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. E-posta gelen kutu...
Paced Email
paced.email
E-postalarınızı yönetilebilir günlük, haftalık veya aylık özetler halinde gruplayın.
Daum Mail
daum.net
Aynı anda okuyun ve yazın. E-postaları görüntülerken tek ekrandan hızlı bir şekilde yanıt verin. 'Küçült' butonuna basarak yazdığınız e-postayı geçici olarak bir kenara bırakabilir ve e-postayı göndermek için istediğiniz yerden yeniden açabilirsiniz.
Polymail
polymail.io
Polymail, her profesyonelin iş hayatını çok daha kolay hale getirmek için tasarlanmış en iyi e-posta platformudur. Size fayda sağlayacak araçlar ve özellikler sunuyoruz. Şimdi bizi ziyaret edin!
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Vivaldi'den e-posta hizmeti.
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Libero Postası)
163网易免费邮
mail.163.com
NetEase 163 ücretsiz posta kutusu - Çin posta kutularının ilk markası. Kapasite otomatik olarak iki katına çıkarılır, 50 MB ekleri destekler ve cep telefonu numarası ve e-posta açarken ücretsiz 3G süper ek hizmeti sağlanır. Gönderme ve alma için çeşitli istemci yazılımlarını destekler ve spam müdaha...
Kanban Mail
kanbanmail.app
E-postaya daha az zaman harcayın. E-postalarınızı her zamankinden daha hızlı inceleyin, gelen kutunuzu düzenli tutun ve hiçbir konuşmanın takibini kaybetmeyin.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo! JAPAN'ın e-posta hizmeti. Büyük kapasiteli bir posta kutusu ve anti-spam posta işlevleri mevcuttur. Yahoo Mail (ücretsiz) bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve cep telefonlarında rahatlıkla kullanılabilir.
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
Sanal Posta Kutusuyla Posta Postanızı Çevrimiçi Görüntüleyin ve Yönetin. Sanal bir posta kutusu, hareket halindeyken posta postalarını ve paketlerini telefonunuzdan yönetmenize olanak tanır; böylece kritik posta postalarını okuyabilir, paketleri iletebilir, posta öğelerini parçalayıp atabilir ve ge...
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Alibaba Posta Kutusu, Alibaba tarafından üretilmiştir. Profesyonel bir ofis işbirliği aracı yapın. -10.000.000'den fazla kurumsal kullanıcıya hizmet veren, 20 yıllık profesyonel kurumsal e-posta operasyon tecrübesiyle Çin'deki en eski kurumsal e-posta servis sağlayıcılarından biri.
Traveling Mailbox
travelingmailbox.com
Bireylerin ve küçük işletmelerin posta postalarını dünyanın herhangi bir yerinde çevrimiçi olarak görüntülemelerine olanak tanıyan birinci sınıf posta tarama çözümleri sunuyoruz. Size özel, gerçek bir fiziksel sokak adresi sağlıyoruz. Postanız ulaştığında, zarfın dışını tararız ve siz de bize içinde...
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail, UOL e-postasını yönetmek için etkili bir uygulamadır.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
KENDİ ALANINIZLA PROFESYONEL POSTA. - E-posta adresinizi özelleştirin ve markanızı öne çıkarın - Web postası dinahosting: işbirliği ortamınız. KENDİ ALANINIZLA PROFESYONEL E-POSTA - E-posta adresinizi kişiselleştirin ve markanızı öne çıkarın - Web postası dinahosting: işbirliği ortamınız.
netclusive Webmail
netclusive.de
Netclusive Bulut Yedekleme ile şifrelenmiş veri yedeklemeleri maksimum güvenliği garanti eder. 2 GB tamamen ücretsiz!
Atmail
atmail.com
Markalı e-posta barındırma deneyiminizi geliştirerek gelir elde edin. Tüketici ve KOBİ e-posta platformları sağlayan telekomünikasyon şirketleri ve hizmet sağlayıcılar için mükemmeldir.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Viettel e-posta hizmetine erişin.
Mailbox Power
mailboxpower.com
Platformumuz, herhangi bir doğrudan posta parçasını veya hediyeyi istediğiniz zaman diliminde otomatik olarak gönderilecek şekilde zahmetsizce planlamanıza olanak tanır. Tüm doğrudan postalarınız ve hediyeleriniz için tüm paketleme, zamanlama ve postalama işlemlerini biz halledeceğiz. Artık postane...
Mailtimer
mailtimer.com
Satışlarınızı, dönüşümlerinizi ve tıklama oranlarınızı artıran e-postalar ve web siteleri için göz alıcı geri sayım sayaçları oluşturun.
MailTimers
mailtimers.com
E-posta için kendi özelleştirilmiş geri sayım sayacınızı oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Herhangi bir E-posta Servis Sağlayıcısında ve Web Sitesinde çalışır.
Qualifier.ai
qualifier.ai
Qualifier.ai potansiyel müşteri aramayı, e-posta bulmayı ve sosyal yardımları otomatik hale getirir, böylece anlaşmaları tamamlamaya odaklanabilirsiniz. Bu, ilgilenen potansiyel müşterilerle sürekli bir e-posta konuşması akışını doğrudan gelen kutunuza alacağınız anlamına gelir! Qualifier.ai'yi kull...
EverReady
everready.ai
Satış posta kutuları altın madeni gibidir. Şirketler, satışların potansiyel müşteriler ve müşteriler hakkında sahip olduğu bilgilerin miktarının ve kalitesinin farkında değiller. EverReady, satış temsilcilerinin posta kutularında, ajandalarında ve telefonlarında atıl durumda bulunan ve şirketin fayd...