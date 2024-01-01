Alternatifler - Teya

PayNearMe

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PayNearMe, müşterilerinizin istedikleri şekilde, ne zaman ve nerede ödeme yapmalarını sağlayan modern ve güvenilir ödeme platformudur. Nakit, banka kartı, kredi, ACH ve Apple Pay ve Google Pay dahil olmak üzere mobil öncelikli ödeme yöntemlerini tek bir platformda kabul edin. PayNearMe, her ödemeyi ...