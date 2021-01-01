Alternatifler - TextUs
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
OneSignal
onesignal.com
Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer ile mobil pazarlama kampanyalarınızı analiz edip ölçün, müşterilerinizin yolculuklarına ilişkin değerli bilgiler edinin ve etkili kararlar alın.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
Branch
branch.io
Dijital markalar Şube’de büyüyor. Uçtan uca kullanıcı katılımını artırmak ve tüm cihazlar, kanallar ve platformlarda pazarlama etkinliğinin bütünsel ölçümünü sağlamak için tasarlanmış kurumsal düzeyde çözümlerle işinizi büyütün.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Ya...
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
Attentive
attentivemobile.com
Mobil aboneleri artırmak ve ilgili mesajları iletmek için yenilikçi platform.
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Airship
airship.com
Kurumsal markalar için oluşturulan Müşteri Etkileşim Platformu ile müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında anlamlı mesajlar iletin. Daha fazla bilgi edin.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere...
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
Leanplum
leanplum.com
Optimize edilmiş çok kanallı mesajlaşma ve kampanya düzenleme yoluyla kalıcı ve değerli ilişkiler kurarak müşteri katılımını en üst düzeye çıkarın.
Cordial
cordial.com
Cordial is a true marketing platform that empowers brands to fully automate their marketing strategies and transform the way they work. Designed with a customer-centric approach, Cordial combines advanced data flexibility with sophisticated adaptive automations and cutting edge AI to ideate, test, a...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. is a real-time data solutions company offering the leading omni-channel measurement and attribution solutions for data-driven marketers. The Marketers Operating System™ (m/OS) from Kochava empowers advertisers and publishers with a platform that seamlessly integrates and manages custome...
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
InAppStory
inappstory.com
Yerel iletişim kanalları aracılığıyla mobil kullanıcıların yaşam döngüsünü uzatın. Hikayeler ile zengin içerik sunma ve dönüşüm hunisinde etkileşim kurma! MİSYON InAppStory, Stories aracılığıyla mobil uygulama ve web sitelerinde daha yüksek dönüşümler, etkili erişimler, müşteri sadakati ve gelişmiş ...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend ile müşterilerinizle ve personelinizle SMS, ses, e-posta, zengin medya, doğrudan posta ve daha fazlası aracılığıyla iletişim kurun. Tekliden web uygulamasına, API'ye veya entegrasyona göre ölçeğe kadar.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca mü...
Voxie
voxie.com
Voxie, perakende, hizmet ve restoran tutkusu markalarının önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmek için müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlardan öğrenmesine yardımcı olan, etkileşimli yapay zeka metin pazarlama lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.voxie.com adresini ziyaret edin.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Regal.io
regal.io
Regal.io, B2C markalarının büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmesi için daha fazla konuşmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış giden telefon ve sms satış çözümüdür. SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma ve AAA dahil 100'den fazla lider marka, olay odaklı çağrılar ve kısa ...