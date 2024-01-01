Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

The data infrastructure for your energy network. Texture aggregates data from devices, markets and other signals, so you can deliver exceptional products and services, at a fraction of the time and cost of today

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