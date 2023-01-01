Alternatifler - TextUnited

LinguaScribe

getlinguascribe.in

LinguaScribe, herhangi bir metni veya sesi yazıya dökmenize, tercüme etmenize ve seslendirmenize olanak tanıyan en gelişmiş çok dilli çeviri uygulamasıdır. Bu en güçlü dil ve ses araç kitinin yardımıyla metinlerinizi ve seslerinizi 108 dile, 322 gerçekçi sese ve mükemmel otomasyona çevirerek veya ya...