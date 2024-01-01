Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Testuff çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Testuff, manuel ve otomatik yazılım testlerini yönetmek ve yürütmek ve kusurları raporlamak için SaaS tabanlı Test Yönetimi hizmeti sağlayıcısıdır.

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