Testuff

Testuff

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: testuff.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Testuff çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Testuff, manuel ve otomatik yazılım testlerini yönetmek ve yürütmek ve kusurları raporlamak için SaaS tabanlı Test Yönetimi hizmeti sağlayıcısıdır.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: testuff.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Testuff ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Runscope

Runscope

runscope.com

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Qase

Qase

qase.io

testRigor

testRigor

testrigor.com

QualityX

QualityX

qualityx.io

Kladana

Kladana

kladana.com

Kualitee

Kualitee

kualitee.com

Threat Stack

Threat Stack

threatstack.com

TestQuality

TestQuality

testquality.com

Endtest

Endtest

endtest.io

QA Wolf

QA Wolf

qawolf.com

Bubble Plan

Bubble Plan

bubbleplan.net

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası