Testsigma

Testsigma

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: testsigma.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Testsigma çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Testsigma, kutudan çıktığı gibi çalışan ve web uygulamaları, mobil uygulamalar ve API'ler için sadece birkaç dakika içinde testler oluşturmaya olanak tanıyan güçlü bir açık kaynaklı test otomasyon platformudur. Testsigma'nın eksiksiz platformu, geleneksel, parçalı bir test yığınının tüm yeteneklerini birleştirir. -Kurulum yapmadan doğrudan Bulut'a kaydolun veya liman işçisi görüntüsünü kullanarak yerel olarak dağıtın -Basit İngilizce test komut dosyaları oluşturun veya kullanıcı eylemlerini kaydedin, otomatik olarak düzenlenebilir adımlara dönüştürülsün -Kızılötesi testleri doğrudan bulutta çeşitli tarayıcılarda çalıştırın ve cihazlar -Uygulamanızın hemen ardından oluşturulan aşamalı sonuçları ve ayrıntılı raporları kontrol edin -Yapay zeka, kararsız öğeleri ve test adımlarını otomatik olarak düzeltir, böylece bunların bakımını yapmanıza gerek kalmaz -Jenkins JIRA, Slack, Trello ve daha birçok araçla tek tıkla entegrasyon -Çeşitli otomasyon eylemlerini ve veri oluşturucuları destekleyen eklentileri kullanarak sınırsız şekilde genişletin
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: testsigma.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Testsigma ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TestQuality

TestQuality

testquality.com

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Qase

Qase

qase.io

JSON Editor Online

JSON Editor Online

jsoneditoronline.org

TaskBlast

TaskBlast

taskblast.com

Chanty

Chanty

chanty.com

QualityX

QualityX

qualityx.io

shuttle

shuttle

shuttle.rs

Visual Studio App Center

Visual Studio App Center

appcenter.ms

Mortar AI

Mortar AI

mortarai.com

Everhour

Everhour

everhour.com

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası