Testsigma, kutudan çıktığı gibi çalışan ve web uygulamaları, mobil uygulamalar ve API'ler için sadece birkaç dakika içinde testler oluşturmaya olanak tanıyan güçlü bir açık kaynaklı test otomasyon platformudur. Testsigma'nın eksiksiz platformu, geleneksel, parçalı bir test yığınının tüm yeteneklerini birleştirir. -Kurulum yapmadan doğrudan Bulut'a kaydolun veya liman işçisi görüntüsünü kullanarak yerel olarak dağıtın -Basit İngilizce test komut dosyaları oluşturun veya kullanıcı eylemlerini kaydedin, otomatik olarak düzenlenebilir adımlara dönüştürülsün -Kızılötesi testleri doğrudan bulutta çeşitli tarayıcılarda çalıştırın ve cihazlar -Uygulamanızın hemen ardından oluşturulan aşamalı sonuçları ve ayrıntılı raporları kontrol edin -Yapay zeka, kararsız öğeleri ve test adımlarını otomatik olarak düzeltir, böylece bunların bakımını yapmanıza gerek kalmaz -Jenkins JIRA, Slack, Trello ve daha birçok araçla tek tıkla entegrasyon -Çeşitli otomasyon eylemlerini ve veri oluşturucuları destekleyen eklentileri kullanarak sınırsız şekilde genişletin

Web Sitesi: testsigma.com

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