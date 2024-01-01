TestQuality, geliştirme ve QA uzmanları tarafından geliştirilen ve sola kaydırma, BDD, TDD/ATDD ve sürekli test gibi test yaklaşımlarını güçlendiren modern bir test yönetimi aracıdır. Hızlıdır, kullanıcı dostudur, sağlamdır ve Jira, GitHub, Selenium, Jenkins ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. TestQuality şunları sunar: - Etkin yazılım testi için web tabanlı test yönetimi platformu - Sorun ve gereksinim izleyicileri, CI/CD sistemleri ve GitHub, Jira, Jenkins ve Selenium dahil test otomasyon platformlarıyla sorunsuz entegrasyon - Test senaryolarının basitleştirilmiş oluşturulması ve test senaryolarının yönetimi test çalıştırmaları - Tüm test sürecinin kolaylaştırılmış koordinasyonu - Testlerin, kilometre taşlarının ve projelerin kolay yönetimi ve takibi için gösterge tabloları ve etkinlik raporları - Gerçek zamanlı bilgiler ve artırılmış üretkenlik için özelleştirilmiş yapılacaklar listeleri, filtreler ve e-posta bildirimleri

Web Sitesi: testquality.com

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