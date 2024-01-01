Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Testpad, manuel testi etkili bir kontrol listesi yaklaşımıyla yeniden keşfeden, güzel ve basit bir test senaryosu yönetim aracıdır. Elektronik tablolardan daha kullanışlıdır. Ağır vaka yönetiminden daha çevik. Yazmaya daha az zaman ayırın, test etmeye daha fazla zaman ayırın.

Web Sitesi: testpad.com

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