Testpad

Testpad

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Web Sitesi: testpad.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Testpad çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Testpad, manuel testi etkili bir kontrol listesi yaklaşımıyla yeniden keşfeden, güzel ve basit bir test senaryosu yönetim aracıdır. Elektronik tablolardan daha kullanışlıdır. Ağır vaka yönetiminden daha çevik. Yazmaya daha az zaman ayırın, test etmeye daha fazla zaman ayırın.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: testpad.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Testpad ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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