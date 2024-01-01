Testomat.io, öncelikle otomatikleştirilmiş testler için yeni nesil bir Test Yönetim Sistemidir. Bu, otomatik ve manuel testlerinizi tek bir yerde senkronize etmek ve ekiple etkili bir şekilde işbirliği yapmak için güçlü bir çözümdür. Test faaliyetlerini Dev, PM ve BA gibi tüm ekip arkadaşları için tamamen görünür ve şeffaf hale getirir. Otomatik testlere ve CI\CD'ye derinlemesine entegrasyonla birlikte birçok sola kaydırma test yaklaşımına odaklandı. Sezgisel kullanıcı arayüzü, test senaryoları oluşturmayı, test planlarını düzenlemeyi, test çalıştırmalarını yönetmeyi ve çevik sürekli test süreçlerini koordine etmeyi kolaylaştırır. Kullanıma hazır yerel test otomasyonu entegrasyonu, testlerinizi bir test yönetim sistemine aktarmayı süper hızlı hale getirir. Yerleşik canlı dokümantasyon ve işbirliği yetenekleri, tek tıklamayla herkese şeffaf görünürlük sağlar. Gelişmiş analiz raporlarına bakarak test durumunu ve kapsamını kolayca takip edin ve doğru yönlendirmeleri yapın. Testomat.io, klasik test senaryolarını ve BDD (Davranış odaklı geliştirme) / Salatalık senaryolarını destekler. Hızlı genel bakış ve ana özellikler: - Modern js otomatik test çerçeveleriyle entegrasyonlar - Git gibi test senaryoları için dallanma ve sürüm oluşturma - Adım veritabanı ve otomatik tamamlama ile gelişmiş BDD desteği - Kullanıma hazır gelişmiş CI\CD entegrasyonları (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) - Kesintili testler, e-posta ve mesajlaşma bildirimleri dahil gerçek zamanlı raporlama ve analizler - Otomatik oluşturulan canlı belgeler ve işbirliği araçları - Jira, Confluence yerel entegrasyonları - Testleri BDD formatına dönüştürme yeteneğine sahip diğer TMS'lerden ithalatçılar ve çok daha fazlası. .. Hiçbir engel olmadan güçlü ve işbirliğine dayalı bir alan yaratın. Kusursuz test otomasyonu entegrasyonlarıyla test yönetimine sahip olun. testomat.io Test Yönetim Sistemi ile bugün başlayın.

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