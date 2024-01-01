Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Test çalışmalarınızı basit ve akıcı bir şekilde yönetmenizi sağlayan, kullanıcı dostu, üretken bir çevrimiçi test senaryosu yönetim aracı. Kullanımı zahmetsiz olan TestLodge, QA ekiplerinin test senaryolarını ve test çalıştırmalarını kolayca yönetmesine olanak tanır. Birçok önde gelen sorun izleyici entegrasyonu seçeneğiyle, ekipler arasında daha sorunsuz bir işbirliği için sorunları otomatik olarak gündeme getirebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Web Sitesi: testlodge.com

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