TestLodge

TestLodge

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Web Sitesi: testlodge.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde TestLodge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Test çalışmalarınızı basit ve akıcı bir şekilde yönetmenizi sağlayan, kullanıcı dostu, üretken bir çevrimiçi test senaryosu yönetim aracı. Kullanımı zahmetsiz olan TestLodge, QA ekiplerinin test senaryolarını ve test çalıştırmalarını kolayca yönetmesine olanak tanır. Birçok önde gelen sorun izleyici entegrasyonu seçeneğiyle, ekipler arasında daha sorunsuz bir işbirliği için sorunları otomatik olarak gündeme getirebilir ve güncelleyebilirsiniz.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: testlodge.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TestLodge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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