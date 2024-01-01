Testlio

Testlio

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Web Sitesi: testlio.com

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Testlio, manuel test, test otomasyonu ve birleştirilmiş yazılım testinde kanıtlanmış çözümlere sahip küresel bir yazılım test şirketidir. Teste yönelik benzersiz yaklaşımımız, dijital yenilikçilerin uygun ölçekte kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olmak için insanları ve makineleri birleştirir. Herhangi bir konumda. Herhangi bir cihazda. Herhangi bir dilde. Herhangi bir ödeme yöntemiyle. Müşterilerimiz arasında Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair ve daha fazlası gibi dünyanın önde gelen küresel şirketleri bulunmaktadır. Dünyanın en yenilikçi ve en hızlı büyüyen firmaları aynı zamanda Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market ve çok daha fazlası dahil olmak üzere yazılım testleri için Testlio ile ortaklık yapıyor. Karmaşık zorlukların üstesinden gelmekten olağanüstü sonuçlar sunmaya kadar, yapay zeka ile geliştirilmiş çözümlerimiz size başarılı olmanız için gereken esnekliği, yenilikçiliği ve kanıtlanmış kaliteyi sunar: Test Otomasyonu: Performanslı, güvenilir ve geniş otomatik test kapsamına ihtiyacınız olduğunda Testlio ortağınızdır. Dağıtılmış bir gerçek cihaz ağı, gelişmiş bir yönetim modeli, aktarılabilir ve standartlara dayalı bir çerçeve ve kalite mühendislerinden oluşan küresel bir ekiple Testlio, bugün mevcut olan en esnek test otomasyon çözümünü sağlar. Başlıca Test Otomasyonu tekniklerimiz Otomatik test geliştirme ve Test otomasyonu yönetimidir. Manuel Test: Dijital uygulamanızın, akış etkinliğinizin, yerelleştirilmiş deneyiminizin ve/veya ödeme sisteminizin kusursuz bir şekilde çalışması gerektiğinde, seçiminiz Testlio'dur. 1.200'den fazla cihaz, 400'den fazla ödeme yöntemi, 150'den fazla ülke ve 100'den fazla dili kapsayan Testlio, en zorlu kalite kapısı gereksinimleriniz için en kanıtlanmış çözümdür. Başlıca manuel test tekniklerimiz, keşif testleri, yazılı testler, duman testleri ve sorun doğrulamadır. Fuesd Yazılım Testi: Yazılım yayınlama stratejiniz otomatik ve manuel testlerin bir kombinasyonunu gerektirdiğinde, Testlio bunu gerçekleştirmek için benzersiz bir donanıma sahiptir. Yapay zeka ve DevOps entegrasyonlarını mümkün kılan ve test çalışmalarının doğru insan ve makine karışımıyla eşleştirilmesini sağlayan sinyal odaklı bir yaklaşımdan yararlanan Fused Yazılım Testi, pazardaki en yenilikçi çözüm olduğunu kanıtlıyor. QA liderlerinin kalite, kapasite ve zamanında yayınlama konusundaki zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oluyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: testlio.com
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: testlio.com

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