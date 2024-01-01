Testkube

Testkube

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Web Sitesi: testkube.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Testkube çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Testkube, tüm test araçlarınız ve test tanımlarınız, tetiklemeniz, ölçeklendirmeniz ve raporlamanız için tek bir pencere sağlayan bir test düzenleme platformudur. Sonuç olarak daha yüksek yapı kalitesi, daha düşük maliyetler ve daha hızlı pazara sunma süresi elde edilir. Testkube, bulut tabanlı uygulamalar geliştiren orta ve büyük ölçekli işletmelere yöneliktir.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: testkube.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Testkube ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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