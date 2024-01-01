Alternatifler - Testiny
BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...
Qase
qase.io
Manuel ve otomatik testler için tek bir çalışma alanı. Yazılım test çabalarını artırmaya yardımcı olan Geliştirme ve Kalite Güvence ekipleri için test yönetim sistemi.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
Waldo
waldo.com
Waldo, test otomasyonunu verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve sürüm hızı ile ürün kalitesi arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için sıfırdan oluşturulmuş, hiçbir komut dosyası içermeyen tek kodsuz test çözümüdür.
JunoOne
juno.one
Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı gibi keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, test s...
K2View
k2view.com
K2view olarak her kuruluşun, kendi sektöründeki en iyi şirketler kadar yenilikçi ve çevik olmak için verilerini kullanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Veri Ürünü Platformumuz, ister müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, siparişler, krediler veya hastalar olsun, işletme için önemli olan her şeyin gü...
QA Sphere
qasphere.com
QA Sphere, basitlik ve verimliliğe odaklanan bir test yönetim sistemidir. Kalite güvencesine yalın bir yaklaşım arayan ekipler için tasarlanmış olup, sezgisel ve kullanımı kolay temel araçlar sağlar. Temel özellikler şunları içerir: • QA Sphere, ekiplerin minimum kurulum ve eğitimle testleri kurması...
TestCollab
testcollab.com
Test Collab, dünyanın her yerindeki ekiplere kalite güvence konusunda yardımcı olan modern bir test yönetimi yazılımıdır. TestCollab ile test sürecinizin haritasını çıkarabilir ve ekip üyelerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Testler tamamlandıktan sonra test senaryolarınızın dur...
Testworthy
testworthy.us
Vizyonumuz, kalite güvence yazılımımızla kuruluşların istenen maksimum etkiyi yaratmasına yardımcı olmaktır. Misyonumuz hızdan, işbirliğinden veya çeviklikten ödün vermeden yüksek kaliteli yazılım ürünlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Testworthy, kuruluşların ürünleri üzerinde kapsamlı testler p...
Stack Moxie
stackmoxie.com
Cesaret ile kodsuz otomatik izleme. Stack Moxie, pazarlama ve satış operasyonlarına sistemlerin kusursuz çalıştığına dair güven vermek ve çalışmadıkları takdirde proaktif bir uyarı vermek için teknoloji yığınınız genelinde çalışır. - Stack Moxie, beklendiği gibi davrandığından emin olmak için test v...
ReQtest
reqtest.com
Reqtest, uygulama projelerinizi ve sistem bakımınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir araçtır. Test etme, gereksinimler, hata izleme ve raporlama işlevleriyle kalite güvencenizde başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan tek araçtır. Reqtest'in dünya çapında 12.000'den fazla kullanıcıs...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab, manuel QA mühendisleri için son teknoloji ürünü bir web aracıdır. Test senaryolarınızı kolayca yönetin ve bunları hatayla entegre edin İzleyiciler tek bir yerde!
Testuff
testuff.com
Testuff, manuel ve otomatik yazılım testlerini yönetmek ve yürütmek ve kusurları raporlamak için SaaS tabanlı Test Yönetimi hizmeti sağlayıcısıdır.
TestGrid
testgrid.io
Test Altyapısı ve Uçtan Uca Test Bulutu TestGrid, gerçek mobil cihazları ve tarayıcıları bulutta veya şirket içinde barındırarak güvenli ve ölçeklenebilir test altyapısı sunar. Kullanıcılar, TestGrid ile yapay zeka destekli kodsuz testler, mobil uygulama, çapraz tarayıcı, görsel kullanıcı arayüzü te...
TestLodge
testlodge.com
Test çalışmalarınızı basit ve akıcı bir şekilde yönetmenizi sağlayan, kullanıcı dostu, üretken bir çevrimiçi test senaryosu yönetim aracı. Kullanımı zahmetsiz olan TestLodge, QA ekiplerinin test senaryolarını ve test çalıştırmalarını kolayca yönetmesine olanak tanır. Birçok önde gelen sorun izleyici...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch, dünyanın her yerindeki QA ekipleri için gelişmiş bir test yönetim aracıdır. İşinizi kolaylaştırmaya ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda sağlamaya inanıyoruz. Her şeyi kapsayan Test Senaryosu Yönetimi aracımızla testleri ve projeleri hızlandırmak çocuk oyuncağı olacak. QA Touch,...
TestQuality
testquality.com
TestQuality, geliştirme ve QA uzmanları tarafından geliştirilen ve sola kaydırma, BDD, TDD/ATDD ve sürekli test gibi test yaklaşımlarını güçlendiren modern bir test yönetimi aracıdır. Hızlıdır, kullanıcı dostudur, sağlamdır ve Jira, GitHub, Selenium, Jenkins ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde b...
Applitools
applitools.com
Applitools, ekiplerin geleneksel test uygulamalarıyla uğraşmadan kusursuz dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir test otomasyon platformudur. Applitools Eyes ve yeni nesil test bulutumuz Ultrafast Grid ile geliştiriciler ve QA mühendisleri, ön uç işlevselliğini, e...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io, öncelikle otomatikleştirilmiş testler için yeni nesil bir Test Yönetim Sistemidir. Bu, otomatik ve manuel testlerinizi tek bir yerde senkronize etmek ve ekiple etkili bir şekilde işbirliği yapmak için güçlü bir çözümdür. Test faaliyetlerini Dev, PM ve BA gibi tüm ekip arkadaşları için t...
Testlio
testlio.com
Testlio, manuel test, test otomasyonu ve birleştirilmiş yazılım testinde kanıtlanmış çözümlere sahip küresel bir yazılım test şirketidir. Teste yönelik benzersiz yaklaşımımız, dijital yenilikçilerin uygun ölçekte kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olmak için insanları ve makineleri birleştirir. Her...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr, test süreçlerinizi geliştirecek bir dizi özellik sunan modern, bulut tabanlı bir test yönetimi yazılımıdır. Zengin metin, tablolar ve ekran görüntüleri içeren etkileyici test senaryoları yazın. Test senaryolarınızın tamamını veya bir alt kümesini kullanarak esnek test çalıştırmaları gerçekleş...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS, etkili testler ve gerçek içgörüler için kitle kaynak platformudur Etkili testleri başlatın. Yetenekli insanlardan oluşan gerçek bir kalabalığın katılımını sağlayın. İhtiyaç duyduğunuz her an güçlü bilgiler ve yanıtlar alın. UNGUESS ile bir kitle testi platformundan çok daha fazlasına sahip ...