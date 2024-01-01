TestGrid

TestGrid

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Web Sitesi: testgrid.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde TestGrid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Test Altyapısı ve Uçtan Uca Test Bulutu TestGrid, gerçek mobil cihazları ve tarayıcıları bulutta veya şirket içinde barındırarak güvenli ve ölçeklenebilir test altyapısı sunar. Kullanıcılar, TestGrid ile yapay zeka destekli kodsuz testler, mobil uygulama, çapraz tarayıcı, görsel kullanıcı arayüzü testleri ve daha fazlasını içeren uçtan uca test otomasyonunu da gerçekleştirebilir. Herhangi bir uygulamayı/web sitesini geniş ölçekte test edin, her zaman kusursuz bir dijital deneyim sağlayın.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: testgrid.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, TestGrid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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