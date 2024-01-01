Test Altyapısı ve Uçtan Uca Test Bulutu TestGrid, gerçek mobil cihazları ve tarayıcıları bulutta veya şirket içinde barındırarak güvenli ve ölçeklenebilir test altyapısı sunar. Kullanıcılar, TestGrid ile yapay zeka destekli kodsuz testler, mobil uygulama, çapraz tarayıcı, görsel kullanıcı arayüzü testleri ve daha fazlasını içeren uçtan uca test otomasyonunu da gerçekleştirebilir. Herhangi bir uygulamayı/web sitesini geniş ölçekte test edin, her zaman kusursuz bir dijital deneyim sağlayın.

Web Sitesi: testgrid.io

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