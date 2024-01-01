TestFreaks

TestFreaks

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Web Sitesi: testfreaks.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TestFreaks, HP, Electrolux, Brother ve LG gibi küresel markaların yanı sıra her kıtadaki çevrimiçi ve çevrimdışı perakendecilerle iş ortaklığı yapmaktadır. TestFreaks, toplu incelemeler, derecelendirmeler ve video içeriğinin yanı sıra UGC'yi, satıcı derecelendirmelerini ve Soru-Cevap'ı toplamak, denetlemek ve yönetmek için proaktif çözümler sunar. TestFreaks, inceleme alanındaki 10 yılı aşkın tecrübesiyle piyasadaki en rekabetçi fiyatlı çözümlerden birini sunmaktadır. İskandinav ülkelerinde, Orta Doğu'da, Avustralya'da ve diğer yerlerdeki büyük varlığıyla TestFreaks, perakendecilerin ve müşterilerin güvenebileceği bir isimdir.
Kategoriler:
Business
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Web Sitesi: testfreaks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TestFreaks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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