TestFit, site potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve doğru anlaşmaları daha hızlı yapmak isteyen geliştiriciler, mimarlar ve müteahhitler için site planlaması yapmayı kolaylaştıran gayrimenkul fizibilite platformudur. TestFit, parametrik girişinize dayalı olarak hızlı konsept yinelemeleri oluşturarak park yerlerini saymak, yinelemelerin taslağını çıkarmak ve maliyet getirisini hesaplamak gibi sıkıcı görevleri yerine getirir. Yapay zeka yapılandırıcılarımız tasarım, inşa edilebilirlik ve maliyete ilişkin gerçek zamanlı bilgilerle her site için en iyi tasarım çözümlerini optimize eder; böylece site planlamasında zamandan tasarruf edebilir, anlaşma yapma riskini azaltabilir ve tüm siteleriniz için potansiyelleri artırabilirsiniz. TestFit'te haftada 650'den fazla Anlaşma ve 80.000'den fazla birim değerlendirilir.

Web Sitesi: testfit.io

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