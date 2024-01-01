Test IO, on yılı aşkın bir süredir yüzlerce ikonik markanın güvenilir test ortağı olmuştur; dünya çapındaki müşterilere olağanüstü ürün deneyimleri sunmak için sıkı bir işbirliği içindedir ve aynı zamanda 400.000'den fazla (ve giderek büyüyen!) farklı üye için profesyonel fırsatlar yaratmaktadır. uluslararası kitle testi topluluğumuzdan. 2019 yılında NYSE: EPAM'a katıldığımızdan beri, kaliteli mühendislik ve profesyonel test hizmetleri alanındaki yeteneklerimizi agresif bir şekilde geliştirdik; kitle testi ve kalite güvencesinde uzun süredir devam eden lider konumumuzu koruduk ve aynı zamanda Gartner tarafından Uygulama Test Hizmetlerinde Lider olarak tanındık.

Web Sitesi: test.io

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