Test IO

Test IO

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Web Sitesi: test.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Test IO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Test IO, on yılı aşkın bir süredir yüzlerce ikonik markanın güvenilir test ortağı olmuştur; dünya çapındaki müşterilere olağanüstü ürün deneyimleri sunmak için sıkı bir işbirliği içindedir ve aynı zamanda 400.000'den fazla (ve giderek büyüyen!) farklı üye için profesyonel fırsatlar yaratmaktadır. uluslararası kitle testi topluluğumuzdan. 2019 yılında NYSE: EPAM'a katıldığımızdan beri, kaliteli mühendislik ve profesyonel test hizmetleri alanındaki yeteneklerimizi agresif bir şekilde geliştirdik; kitle testi ve kalite güvencesinde uzun süredir devam eden lider konumumuzu koruduk ve aynı zamanda Gartner tarafından Uygulama Test Hizmetlerinde Lider olarak tanındık.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: test.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Test IO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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covidence.org

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Global Payments

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