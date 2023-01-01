Temporary Note
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Web Sitesi: temporarynote.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Temporary Note çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Geçici notlar için çevrimiçi not defteri.
Web Sitesi: temporarynote.com
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