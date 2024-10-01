Alternatifler - Telnyx

8x8 Work

8x8.com

8x8 Work, telefon, video ve mesajlaşma için hepsi bir arada bir işbirliği merkezidir. Her çalışana, herhangi bir cihazla herhangi bir yerden daha fazlasını yapabilme rahatlığıyla sağlam ve güvenli tümleşik iletişim ve işbirliği deneyimleri sunar. 8x8 Çalışma, iş iletişim sisteminizin kalitesini ve g...