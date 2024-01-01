Maaş acı çekmeden çalışıyor. Banka olmadan toplu ödemeler. Hiçbir ücret ödemeden daha hızlı ödemeler. Stres olmadan daha güvenli ödemeler. Telleroo, işletme sahipleri, iç finans ekipleri, muhasebeciler ve muhasebeciler için toplu ödeme riskini ortadan kaldırıyor. Kolayca maaş ödemeleri hazırlayabilir, ardından bunları işlemeniz gerektiğinde koruma altına alınmış bir e-para hesabına fon sağlayabilirsiniz. Ticari bankanın 3. taraflara erişimini vermekten daha güvenlidir ve banka talimatları, toplu ödeme hizmetleri ve dosya yüklemeleriyle uğraşmaktan çok daha az güçlük çeker. Ödeme koşusu hazır olduğunda, hesaba para yatırın ve ödemeler anında veya planladığınız tarihte gönderilir. Telleroo'nun Xero ile iki yönlü senkronizasyonu vardır ve İstihdam Kahramanı, Staffology, ExpenseIn ve SafeHR gibi diğer ödeme ve bordro çözümlerine bağlanır. Ayrıca ödemeleri saniyeler içinde göndermek için Sage, QBO veya başka herhangi bir yerden bir ödeme dosyası yükleyebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınıza ödeme oluşturma, inceleme ve onaylama izni vererek CEO darboğazını durdurun. Telleroo, banka bilgileri güncellendiğinde, yeni bir çalışan/tedarikçi eklendiğinde veya alıcının adı banka hesabı sahibiyle tam eşleşiyorsa, kısmi eşleşiyorsa veya eşleşmiyorsa sizi uyararak size ekstra bir koruma katmanı sağlar. Faturalardan yeni tedarikçilere yapılan risk azaltma ödemelerine kadar banka ayrıntılarını bile tarayabilirsiniz! Birleşik Krallık merkezli satıcılara ve çalışanlara GBP cinsinden ödeme yapmak veya ödemeleri USD, EUR, AUD, CAD ve daha fazlasını dönüştürmek ve göndermek için Telleroo'yu kullanın! Xero kullanıcısıysanız döviz kurunu ayarlamanıza gerek kalmadan uluslararası ödemelerde mutabakat sağlayabilirsiniz.

Web Sitesi: telleroo.com

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