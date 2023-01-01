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Telecharge, New York City ve ötesinde Broadway biletlerinin ve diğer tiyatro etkinliklerinin önde gelen satıcısıdır. Efsanevi Shubert Organizasyonunun bir parçası olan Telecharge, Broadway biletlerini önce telefonla, sonra da internet üzerinden satan ilk şirketlerden biriydi. Bizler Broadway'in çalışanlarıyız ve size doğrudan tiyatro gişesinden evdeki en iyi koltuklara erişme olanağı sağlıyoruz.

Web Sitesi: telecharge.com

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