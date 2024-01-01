Alternatifler - Telavox

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda iletişime güvenli ve hızlı bir şekilde güç sağlayan kurumsal bir işbirliği platformudur. ANA AVANTAJLAR - İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde - ses, video, mesajlaşma, iletişim durumu, konferans, mobilite ve ekip işbirliği için tek uy...