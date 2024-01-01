Alternatifler - Telavox
Zoom Web
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının yer aldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlamasıyla, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hiz...
Zoho Cliq
zoho.com
Çalışmayı ileriye taşımak için ekip iletişiminizi kolaylaştırın. Zoho Cliq, organize konuşmalar, bulunması kolay bilgiler ve sevdiğiniz araçlara bağlanarak ekip iletişiminizi basitleştirir.
Rocket.Chat
rocket.chat
Verilerinizin tam kontrolünü sağlayan bir İletişim Merkezi ile liderlik edin. Hepsi tek bir platformda: ekip işbirliği, çok kanallı etkileşim, DevOps ve ChatOps.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Zoho Meeting
zoho.com
Çevrimiçi toplantı ve web semineri ihtiyaçlarınız için web konferans yazılımı. Zoho Meeting, güvenli bir çevrimiçi toplantı platformu ve web semineri çözümüdür. Dünya uzaktan çalışmayı benimserken, çevrimiçi uygulamaların, özellikle de web konferans yazılımının güvenliği ve gizliliği endişe konusu ...
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva, Scottsdale, Arizona merkezli bir internet üzerinden ses protokolü (VoIP) şirketidir. Nextiva, bulut tabanlı iletişim alanına odaklanıyor Nextiva, telefon ve diğer teknoloji hizmetlerinin şu anda 150.000 işletme tarafından kullanıldığını belirtiyor.
GoTo
goto.com
GoTo, video konferans, web semineri ve telefon sistemi çözümlerini düşük bir fiyata içeren birleşik bir iletişim platformudur. Bugün daha fazlasını öğrenin.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Ring4
ring4.com
Uygun fiyatlı ve kolay çevrimiçi iş telefonu sistemi. İş telefon numaranızı 30 saniyede kurun ve bulutta arama yapın, metin gönderin ve video konferans yapın. Pahalı ekstra SIM kartlara, veri planlarına ve sabit hatlara elveda deyin.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work ile nerede olursanız olun müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun. Telefon görüşmesinden sohbete ve ekran paylaşımına doğal bir şekilde geçiş yapın.
Ringover
ringover.com
CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Fuze
fuze.com
Fuze, işletmelere çağrı merkezi, telefon sistemi ve video konferans çözümlerini içeren birleşik bir bulut iletişim yazılımı sağlar.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone, işletmelerin güçlü uCaaS araçları aracılığıyla performansı artırmalarına yardımcı olan, bulut tabanlı bir iş telefonu hizmet sağlayıcısıdır. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin ve ortakların güvendiği net2phone, en yüksek kalitede telefon çözümleri, çeşitli gelişmiş özellikler, yerel...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX, canlı video, Emotion AI, ses ve SMS için bir CPaaS platformudur ve web ve mobil geliştiricilere çok kanallı iletişim çözümleri ile API ve SDK sağlar.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda iletişime güvenli ve hızlı bir şekilde güç sağlayan kurumsal bir işbirliği platformudur. ANA AVANTAJLAR - İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde - ses, video, mesajlaşma, iletişim durumu, konferans, mobilite ve ekip işbirliği için tek uy...
Zellim
zellim.com
Ekipleri tek bir basit uygulamadan yönetin! İş akışlarını özelleştirin, ekibin ilerlemesini takip edin ve dünyanın her yerinden kolayca işbirliği yapın.
Commio
commio.com
Commio, bulutta sesli ve yazılı mesajlaşmayı güçlendirmenin daha iyi bir yolunu sunuyor. Entegre Commio io portalımız veya esnek API'lerimiz ile hızla çalışmaya başlayın. Kendi 40 yüksek kaliteli taşıyıcınızı Twilio, Nexmo, Plivo, SignalWire veya herhangi bir SIP bağlantısına getirmenizi kolaylaştır...
Telzio
telzio.com
Yeni kurulan şirketlerden şirketlere kadar dünya çapındaki şirketler, kritik telefon hizmetleri için Telzio'ya güveniyor. Dağıtımı, yönetimi ve ölçeklenmesi kolaydır.
Thirdlane
thirdlane.com
İşletmeler, İnternet Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ve Çağrı Merkezi Operatörleri için VoIP PBX ve Tümleşik İletişim platformları ve çözümleri geliştiricisi.
CINNOX
cinnox.com
Birleşik Bağlantı, Çeşitlendirilmiş Zeka. Verileri, insanları, yapay zekayı ve deneyimleri tek bir yerde birleştiren CINNOX, kuruluşlara ekipler ve müşteriler için kazançlı anlar yaratmak amacıyla hareket halindeki 'X' deneyiminin gücünü tasarlama, üretme ve ortaya çıkarma gücü veriyor.