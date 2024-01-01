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Telavox, telekom sektöründe akıllı ve verimli telefon, PBX, sohbet ve çok daha fazlasına yönelik çözümlerle dünya lideri bir iletişim platformu sunan Avrupalı ​​bir teknoloji şirketidir. 2003 yılında kurulan ve genel merkezi İsveç'in Malmö kentinde bulunan Telavox'un şu anda 360'tan fazla çalışanı bulunmaktadır. Telavox platformu, 9 ilçede faaliyet gösteren 60 bin müşteriyle 300.000'den fazla işletme koltuğuna sahiptir.

Web Sitesi: telavox.com

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