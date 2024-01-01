Tehran Times

Tehran Times

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İran'ın siyasi güncellemeleri ve daha fazlası hakkında haberleri kapsar. Toplum, ekonomi, politika, kültür, Uluslararası, Multimedya ve daha fazlası hakkında makaleler.

Web Sitesi: tehrantimes.com

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