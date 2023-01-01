Alternatifler - Teamwork
Trello
trello.com
Trello, Atlassian'ın bir yan kuruluşu olan web tabanlı Kanban tarzı bir liste oluşturma uygulamasıdır. İlk olarak 2011 yılında Fog Creek Software tarafından oluşturulan şirket, 2014 yılında ayrı bir şirketin temelini oluşturacak şekilde oluşturuldu ve daha sonra Ocak 2017'de Atlassian'a satıldı. Şir...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə), Atlassian tarafından geliştirilen, hata takibine ve çevik proje yönetimine olanak tanıyan tescilli bir sorun takip ürünüdür.
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri izleyin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akışlar...
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Height
height.app
Yazılım ekipleri için proje yönetimi. Görevler, sohbet ve esnek iş akışlarıyla daha hızlı işbirliği yapın. Sprintler, kilometre taşları, sürümler, öncelikler, hata raporlama, yol haritası, değişiklik günlüğü ve daha fazlası.
LiveVox
livevox.com
LiveVox Hakkında LiveVox (Nasdaq: LVOX), iş liderlerinin müşteri etkileşimini yeniden tanımlamasına ve iletişim merkezlerinin performansını dönüştürmesine yardımcı olan, kanıtlanmış bir bulut CCaaS platformudur. Karar vericiler, müşteri deneyimini geliştirmek, temsilci üretkenliğini artırmak, yöneti...
Coretal
coretal.co
Coretal ile zamandan, paradan ve hayal kırıklığından tasarruf etmenize yardımcı oluyoruz. Temel iş yönetimi platformuyla süreçlerinizi kolaylaştırın. Coretal - coretal.co - işinizi yürütebileceğiniz yenilikçi hepsi bir arada platformdur; proje yönetimi, faturalandırma, teklifler, CRM, destek ve bile...